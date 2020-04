Nyheter

Voldsom brann i Vardø

Det ble stor røykutvikling og fare for spredning på grunn av en brann i et lagerbygg på kaia i Vardø natt til lørdag.

Kraftig vind gjorde at røyken fra brannen spredte seg over et større område og minst 15 boliger ble evakuert. Fire personer får behandling etter å ha pustet inn røyk.

7.467 koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 7.467 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 59 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 122 tilfeller.

Vil gjeninnsette sparket skipssjef

USAs marine anbefaler å gjeninnsette kaptein Brett Crozier som fikk sparken etter å ha varslet om koronautbrudd om bord på hangarskipet USS Theodore Roosevelt.

Sjef for marinen Mike Gilday skal i et møte med forsvarsminister Mark Esper har bedt om at skipssjefen får jobben tilbake.

Trump vil ikke betale posten

Donald Trump truer med å avslå lånesøknaden på 10 milliarder dollar til US Postal Service om de ikke øker avgiften for Amazon og andre store avsendere.

Uttalelsen kommer etter at Trump-administrasjon gjorde det kjent at den vil tvinge gjennom store endringer i postvesenet før den godkjenner lånet.

Uvær i Finnmark

De fleste fjelloverganger i Finnmark er stengt på grunn av uvær, opplyser Statens vegvesen. På flere strekninger er det meldt om vanskelige kjøreforhold.

Uværet er ventet å vare utover dagen lørdag, og det er i tillegg betydelig snøskredfare på Finnmarkskysten.