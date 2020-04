Var innstilt som styreleder – ble degradert i siste liten

Nyheter

Molde kommunestyre vedtok i går nytt styre for Molde eiendom KF. Valgutvalget hadde innstilt Kristine gautvik-Dahl (H), noe også Molde formannskap vedtok. Men i kommunestyret en ny kandidat inn fra sidelinjen. Bakgrunnen var et habilitetsspørsmål i og med at Kristine Gautvik-Dahl til daglig er eiendomsmegler i Eiendomsmegler 1.