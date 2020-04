Går til ny lederjobb

Nyheter

Finnøy gikk 28. mars av som toppsjef for oppdrettsselskapet Salmon Evolution, et selskap som satser stort på et landbasert oppdrettsanlegg i Hustadvika. Finnøy gikk av etter 10 måneder i stillingen. Finnøy har tidligere hatt flere profilerte lederjobber: Fra 2011 til 2019 var han konsernsjef i Brunvoll AS. Han har hatt lederstillinger i Glamox i Molde og hos kontorstolprodusenten Håg på Røros. Finnøy har også vært toppsjef i Leverandørnett Ormen Lange i Molde, Moxy i Elnesvågen og Wonderland på Åndalsnes. Nå blir det altså en ny bransje som får nytte av Finnøys erfaring. Elementpartner lager betongelement til industrien.