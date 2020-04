Forventet en liten nedgang, fikk rekordmange søkere

En rekke milepæler ble nådd under årets opptak for Høgskolen i Molde. For første gang har HiMoldes studier i Molde og Kristiansund flere førsteprioritetssøkere enn både Høgskulen i Volda og NTNU Ålesund.