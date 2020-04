– Det er vondt å tenke på ham som sitter her uten besøk

Nyheter

Søstrene Toril Goksør og Unni Gjeitnes kommer gående opp innkjørselen til Kirkebakken omsorgssenter i Molde sentrum. Over er himmelen blå og sola varmer, men det er en trist årsak til at de kommer for å snakke med Romsdals Budstikke. De har sin far, Steinar Gjeitnes, på korttidsopphold her inne, og har ikke fått besøke ham etter at Norge korona-stengte 12. mars.