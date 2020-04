Nyheter

Antall nye koronasmittede i Norge øker litt

Det var ved midnatt registrert 7.345 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 95 tilfeller siste døgn.

De siste to dagene, fra midnatt mandag til midnatt onsdag, var økningen på 180 tilfeller. De to døgnene før det, fra lørdag til mandag, var økningen på 98 tilfeller.

Det var torsdag morgen registrert 187 døde som følge av sykdommen.

WHO håper USA vil revurdere støtte

Verdens helseorganisasjon håper Trump-administrasjonen vil revurdere sin stans i økonomisk støtte, men sier de er mest opptatt av å redde liv akkurat nå.

I en uttalelse fra lederen av utviklingsetaten USAID onsdag heter det at USA vil «vurdere om WHO drives skikkelig» før de eventuelt vurderer å gjenoppta støtten.

Barr: USA kan ha gått for langt

Justisminister William Barr sammenligner USAs pålegg om å holde seg hjemme med husarrest og mener det kan gi grunnlag for søksmål.

– Vi har aldri før pålagt borgerrettighetene lignende begrensninger, sier Barr et intervju med den konservative radioverten Hugh Hewitt , og understreker at han ikke mener å si at tiltakene ikke var nødvendige, eller at de til og med fremdeles kan rettferdiggjøres enkelte steder.

Australias skogbranner utløste rekordutslipp av CO2

Rundt 830 millioner tonn karbondioksid ble sluppet ut i atmosfæren fra september til februar på grunn av de mange og massive brannene, ifølge et foreløpig estimat fra Departementet for industri, innovasjon og forskning.

Utslippet i skogbrannsesongen var dermed 54 prosent over det som normalt er Australias utslipp av klimagasser, om lag 540 millioner tonn per år.

Alvorlig trafikkulykke på Hitra

Skadeomfanget er foreløpig ukjent, utover at det alvorlig og at Hitratunnelen på Hitra i Trøndelag er stengt torsdag etter en trafikkulykke. Det var en sjåfør som kom til stedet, som varslet om ulykken klokken 3.50.

– Det er en alvorlig ulykke der én personbil er involvert. Det var ingen vitner til ulykken, sier operasjonsleder Viola Elvrum i politiet i Trøndelag til NTB.