Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal skriver på Twitter i 18-tida onsdag at det er avholdt trafikkontroll Gjemnes.

17 av førerne fikk forenklede forelegg for fartsovertredelse. En fører fikk forenklet forelegg for håndholdt mobilbruk under kjøring. Høyeste farta som ble målt var 85 km/t i 60-sonen.