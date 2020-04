Livsfarlig trefelling kuttet strømmen

Nyheter

Trefellingen har skjedd på helt forskjellige steder, i Hustadvika og to steder i Gjemnes. Privatpersoner har brukt motorsag på trær nær høgspentlinjer, slik at trærne har falt ned over de strømførende linjene. Flere hundre kunder, både husstander og bedrifter, er blitt strømløse – noen i flere timer.