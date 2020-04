Helse Midt gikk med 300 millioner i overskudd

Nyheter

Årsresultatet for Helse Midt-Norge viser et overskudd på 299,3 millioner kr for 2019, står det i sakspapira til styremøtet i Helse Midt-Norge onsdag. Overskuddet inkluderer da nedskrivning på investering i Helse Møre og Romsdal og i Helseplattformen AS med 86,2 millioner kroner.