Dette skjer i dag: Nye møter om oljefond-sjefen

Nyheter

Ekstraordinært møte i Tangen-saken

Representantskapet i Norges Bank kalles inn til ekstraordinært møte for å vurdere gransking av ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Det skjer klokka 10.

Selv har han varslet at han vil legge fram et fullverdig regnskap for det omstridte luksusseminaret, trolig onsdag morgen.

Kompetansereform på bordet

Statsminister Erna Solberg (H) og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) inviterer til pressekonferanse om kompetansereformen «Lære hele livet» klokka 12. Reformen skal gi voksne påfyll av kompetanse.

Til tross for økte omstillingsbehov er deltakelsen i videreutdanning lavere i dag enn for ti år siden. Nesten 1 av 5 i Norge har grunnskole som sin høyeste utdanning. 400.000 er svake lesere og 800.000 mestrer ikke enkle digitale verktøy.

Forslag til ny etterretningslov

Regjeringen legger fram sitt reviderte forslag til ny etterretningstjenestelov klokka 13.15 på en pressekonferansen på Statsministerens kontor, et drøyt år etter at Forsvarsdepartementets opprinnelige forslag til ny e-lov ble ettertrykkelig slaktet i høringsrunden.

Det var særlig forslaget om å gi etterretningstjenesten fullmakter til å samle og lagre metadata om nordmenns nettrafikk som kysser landegrensene, som møtte motstand i høringsrunden.

Videomøte om Syria

Russiske representanter holder møte med utsendinger fra Iran og Tyrkia om situasjonen i Syria. Møtet avvikles som en videokonferanse.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan anklaget mandag den syriske regjeringen for å utnytte at verden er opptatt av koronaviruspandemien. Erdogan sa Syria har trappet opp angrep mot opprørere i Syria i strid med en våpenhvileavtalen.

Kapp-drapet: rettssaken fortsetter

Rettssaken mot faren 15-årige Oscar André Ocampo Overn fortsetter i Gjøvik tingrett onsdag.

Den 45-årige faren i Kapp-saken erkjente tirsdag drap på sønnen. Han innrømte også seksuelle handlinger og sa han mener sønnen brukte hendelsene for å få makt over ham.