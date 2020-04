– Dette fortjener å bli tatt opp på nasjonalt nivå

Nyheter

– Det blir veldig feil om vi ikke finner løsninger som fremmer økonomien i den situasjonen vi er i. Her er det snakk om en liten bedrift som kjemper for å unngå permitteringer og at varelageret går til spille. Slike har jeg lyst til å hjelpe så godt jeg kan, sier Vetle Wang Hoem som representerer Møre og Romsdal Høyre på Stortinget.