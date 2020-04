Dette skjedde i natt: Er han alvorlig sjuk?

Nyheter

Uvisshet om tilstanden til Kim Jong-un

Tilstanden skal være svært alvorlig for Nord-Koreas leder Kim Jong-un etter en operasjon, melder CNN , som siterer amerikanske etterretningskilder, men Sør-Koreas presidentkontor avviser at det foregår noe utenom det vanlige.

Ryktene svirrer om Kims helse tirsdag, men Sør-Korea har nå forsøkt å roe spekulasjonene ved å si at de ikke har oppdaget noe som bekrefter at han er syk eller at det foregår noe unormalt.

Under 100 nye koronasmittede i Norge på to dager

Det var ved midnatt registrert 7.166 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 53 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 98 tilfeller.

I alt 160 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var mandag registrert 182 døde som følge av sykdommen.

Oljeprisen opp igjen etter totalkollaps

Prisen på amerikansk råolje hentet seg noe inn igjen ved børsåpning i Asia natt til tirsdag norsk tid, og er i hvert fall ikke lenger i minus. Det skjer etter en totalkollaps i oljemarkedet mandag hvor oljeprodusenter måtte betale over 37 dollar fatet for å bli kvitt olje av typen West Texas Intermediate (WTI).

Et fat WTI-olje, som i januar kostet over 60 dollar fatet, økte tirsdag med hele 102.71 prosent til 1 dollar fatet.

Virgin Australia settes under administrasjon

Flyselskapet Virgin Australia, landets nest største, har gått med på å settes under administrasjon etter at de fikk nei fra regjeringen om lån for å komme seg gjennom koronakrisen.

Avgjørelsen kommer etter at den australske regjeringen sa nei til Virgins anmodning om et lån på 1,4 milliarder australske dollar, tilsvarende rundt 9,2 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Elever beordret på skolen i Nicaragua

Nicaragua har vedtatt at landets rundt 1,8 millioner elever og studenter skal tilbake til klasserommene mandag, til tross frykt for spredning av koronaviruset.

Mens andre land i Mellom-Amerika har stengt grensene og innført restriksjoner for å forhindre smitte, har Nicaragua oppfordret sine innbyggere til å fortsette å leve livet som normalt, og til og med delta på store sammenkomster.