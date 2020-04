– Det vi gjør nå er skadebegrensning

Nyheter

Statens vegvesen har sendt over planprogram til godkjenning etter at det har vært gjennom høringsrunden, og kommunedirektørens innstilling var at dette skulle vedtas i Hovedutvalget for TPNM. Planprogrammet er utarbeidet ut fra vedtaket som ble gjort i kommunestyret i november 2017. Det vedtaket var det ikke alle i utvalget som var like fornøyde med.

Flertallet i utvalget hadde i forkant av tirsdagens møte gått sammen om en liste på seks punkt som de ønsket å ha med i innstillingen.

– Dette er en sak som har utviklet seg over lang tid, og i en uheldig retning. Det ble gjort et uheldig vedtak i 2017 og dette bruker Statens vegvesen for alt det er verdt. Det vi gjør er skadebegrensning hvor vi setter byutvikling foran trafikkutvikling. Det er politikerne som skal sette premiss for hvordan byen skal se ut. Ikke Statens vegvesen. Det har vært godt å se engasjementet rundt saken fordi dette er noe som vil prege byen i de neste 50 til 100 åra. Men vi kan ikke late som det ikke finnes et vedtak og et planprogram, sa Geir Blakstad (H) og appellerte til at utvalget sto samlet bak forslaget.

Tilleggsforslag



Det utvalget ikke uten videre ville vedta i kommunedirektørens innstilling, var første avsnitt hvor det står:

«Molde kommunestyre fastsetter, med hjemmel i plan- og bygningsloven, planprogram for detaljregulering E39 Bolsønes–Kviltorp slik dette framgår av revisjon datert februar 2020.»

Geir Blakstad foreslo at flertallets tilleggsforslag kom etter dette avsnittet med ordlyden: «Med følgende endringer»:

Tilleggsforslaget fra Høyre, Sp og Venstre går i grove trekk ut på:

1. Forutsetning om at Statens vegvesen tilknytter seg byplanleggerkompetanse inn i utarbeidelse av planen, slik at planen vektlegger byutvikling i Molde øst like tungt som trafikkavvikling.

2. Redusert utbygging skal utredes.

3. Grundig trafikkanalyse som følge av at sjukehuset flyttes til Hjelset.

4. E39 mellom Fuglset og Lubbenes bør i hovedsak utvides på nordsiden slik at trerekka på sørsida kan bevares.

5. Et miljølokk på strekningen mellom Tøndergård og Lubbenes skal utredes.

6. Hovedutvalget TPNM orienteres jevnlig om fremdrift og utvikling i proskjektet.

Ikke enige i alle punkt

Det var først og fremst punkt 4 og 5 i tilleggsforslaget det var uenighet om i møtet. Mette Buchholz (MDG) var blant dem som ikke kunne stille seg bak disse.

– Jeg mener dette betyr implisitt at det skal bygges en firefeltsveg. Dette punktet må endres om vi skal støtte det, sa Buchholz.

Også Bjørn Jacobsen (SV) var skeptisk til punktene.

–Det må stå at trerekka skal bevares. Alleen er en merkevare for byen som er på vei tilbake igjen etter replanting på 90-tallet. Vi kan ikke bare sage det ned nå. Og jeg reagerer fortsatt på at mer veg skal gi mindre trafikk Vi må stemme mot siden det ble gjort et vedtak i 2017 som vi ikke er enige i, sa Jacobsen.

Utvalgsleder Trygve Grydeland (H) forsøkte å utdype punktene, uten at han fikk særlig gehør for dette.

– Punkt 4 er ikke et argument for en firefeltsveg. Utgangspunktet vårt er at uansett hvordan løsningen blir, ønsker vi å bevare denne trerekka. Sjøl om det blir en tofeltsveg, kan det være behov for større plass enn dagens situasjon. Dette er et forslag til det som skal utredes, sa Grydeland.

Dyrt miljølokk

– Dette koker ned til om det skal være tofelts- eller firefeltsveg i dagen. Vi må huske at det er trafikken som er barrieren til stranda, ikke anlegget. Det går et tog nå, og jeg reagerer litt på at det er et valg om at enten får vi penger eller ikke. Det viktige er at vi følger og tar en del i framdrifta og har en hånd på rattet. Jo flere vi er bak et vedtak, jo sterkere står vi, sa Kjell Vatne (V).

Rolf Arne Hamre (Sp) var tydelig på at det skal være et miljølokk ved Retiro-området.

– Skal dette overhode være akseptabelt, må et miljølokk være med. Så får man diskutere om det skal være 100, 200 eller 600 meter langt. På en firefeltsveg koster et miljølokk 1 million kroner per meter, men det må være med. Det blir også viktig med en utredning av en redusert løsning slik at vi har referansealternativ. Jeg mener for øvrig fortsatt at det er mer behov for tunnel på denne strekningen enn vest for byen, sa Hamre som la til at han endret stemme med tilleggsforslaget fra flertallet.

– Jeg hadde tenkt å stemme mot kommunedirektørens innstilling, men med forslaget fra Geir Blakstad kan jeg stemme for, sa Hamre.

Ann-Heidi Paulsen Orvik (Ap) mener nå at politikerne og Statens vegvesen nærmer seg hverandre.

–Dette planprogrammet gir en mulighet for videre arbeid. Jeg ser på det som en imøtekommelse. Samtidig vil vi ikke være for steile siden Bypakken inneholder så mye annet som er bra. Vi ønsker ikke å spisse en konflikt med Statens vegvesen, men stiller oss bak tilleggsforslaget til kommunedirektørens innstilling. At vi får tilbakemeldinger underveis i prosjektet, er utrolig viktig, sa Ann-Heidi Paulsen Orvik.

Vedtak

I avstemningen ble kommunedirektørens innstilling vedtatt mot to stemmer. (MDG og SV).

Punkt 1 til 3 i tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Punkt 4 ble vedtatt mot to stemmer. (MDG og SV).

Punkt 5 ble vedtatt mot tre stemmer (MDG, SV og Frp).

Punkt 6 ble enstemmig vedtatt.

Resten av kommunedirektørens innstilling var som følger:

«Det skal spesielt legges vekt på hele vedtaket til kommunestyret den 16. november 2017 med hensyn på å redusere uheldige miljømessige konsekvenser og alternative tiltak som resultat av at Knausenlinja tas ut. Det skal i tillegg gjennomføres alternative trafikkanalyser basert på både nasjonale og lokale trender og endringer, som legges til grunn for valg av konkrete løsninger i planen. Dette kan føre til endring i den valgte løsning. Utredninger, konsekvensanalyser og planutforming skal bygge på et bærekraftighelhetsperspektiv.»

Innstillingen går nå videre til Molde formannskap den 28. april og Molde kommunestyre den 14. mai for endelig vedtak.