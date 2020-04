Politiet advarer turfolket: Skavlene skal brekke nå

Nyheter

Det er meldt om store skavler i fjella i Møre og Romsdal nå. Beredskapsvakt i Møre og Romsdal politidistrikt, Borge Amdam, advarer turfolk om å gå for nær kanten.

– Det har vært mye vind i fjellet før denne godværsperioden, og da har det bygd seg opp store skavler. Og de kommer til å brekke nå, advarer Amdam.

Det fine været vi har nå, skaper fuktig og tung snø, noe som gjør skavlene ekstra utsatt for å brekke.

– Skavlene skal dette ned nå framover, og vi oppfordrer alle til å ha stor avstand til kanten. Dersom de er usikre, må de beregne god sikringsavstand, sier Amdam.

Det hjelper ikke om du ser spor etter at andre har gått utpå kanten, sier han.

– Folk må ikke gå utpå selv om det er spor der fra tidligere, for andre kan ha gjort feile vurderinger, eller det kunne vært andre forhold da sporene ble satt. At det har tålt folk tidligere, betyr ikke at de tåler deg i dag.

Den som er ute i fjellet nå, må også ha fokus på det som er lengre opp i fjellsida, sier Amdam.

– Selv om du tilsynelatende kan gå trygt, så er det slik at når skavler bryter så kan de ta med seg en del snø på veg nedover. Det kan også medføre en risiko for den som er ute på tur.