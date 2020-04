Nå får barn og voksne i barnehage, skole og SFO teste seg

Nyheter

Det sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i nyhetsmelding på fhi.no mandag. Der ligger de rykende ferske nye testkriteriene som har vært varslet tidligere, knyttet til åpning av barnehager og småskole.

Manglende kapasitet har gjort at koronatestene så langt har vært forbeholdt pasienter og helsepersonell, de som har vært i kontakt med bekreftet smittede, og folk over 65 med et knippe andre sjukdommer, så sant de har symptom.

Men mandag kom altså helsemyndighetenes nye og utvidete testkriterier som omfatter mange flere mennesker enn hittil.

Meldinga innledes slik:

"Nå som barnehagene og enkelte klassetrinn gradvis skal åpne opp igjen, er det viktig å sikre at dette gjøres på en forsvarlig måte. Det skjer blant annet ved å teste mistenkte tilfeller av covid-19 slik at smittesporing og tiltak kan iverksettes ved behov."

Det er grunnen til at "barn, elever og ansatte i gjenåpnet barnehage, skole og skolefritidsordning" nå er lagt til på lista over grupper som prioriteres for testing.

De mest sårbare fortsatt pri 1

Avdelingsdirektør Line Vold understreker imidlertid at:

− Det er viktig å påpeke at gruppene med størst risiko for alvorlig sykdom og deres hjelpere, særlig de eldste med underliggende sykdom, fremdeles har høyest prioritet for testing.

Her er den nye lista

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for koronavirus (SARS-CoV2) av følgende grupper i prioritert rekkefølge:

Personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller personer som lege mistenker har covid-19, og som på samme tid er:

Pasient med behov for innleggelse Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid Voksen eller eldre person (over 65 år) som har alvorlig, underliggende sykdom Person i karantene på grunn av nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning (nytt)

− Selv om covid-19 ikke er en farlig sykdom for barn, er det viktig at barn og ansatte i barnehage og skole er hjemme ved sykdom, til minst ett døgn etter at de er blitt helt friske, påpeker Vold.

− Dersom symptomene gir mistanke om covid-19, bør lege kontaktes og testing vurderes, sier hun.

