Kan snart analysere 750 koronatester daglig

Som kjent har mange med symptomer på mulig koronasjukdom, covid-19, ikke fått mulighet til å teste seg så langt. Manglende kapasitet har gjort at testene er blitt forbeholdt pasienter og helsepersonell, de som har vært i kontakt med bekreftet smittede, og folk over 65 med et knippe andre sjukdommer, så sant de har symptom.