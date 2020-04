Celine (19) er kritisk til politiets ressursbruk under helgas biltreff: - Hvorfor kan ikke politiet heller spille på lag med oss?

Nyheter

Celine Nerland (19) er representant for Høyre i kommunestyret i Molde. Lørdag var hun med på biltreffet som ble arrangert i Hustadvka. Det skulle i utgangspunktet være et lite biltreff med rundt 20 biler, men ordet spredte seg, og rundt 100 biler kom. Politiet var raskt til stede for å sørge for at alt gikk fint for seg, da de hadde fått melding om planlagt kappkjøring og råning.