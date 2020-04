Snekke på grunn ved Håholmen

Nyheter

Politiet melder søndag formiddag at en fritidsbåt har gått på grunn ved Håholmen i Averøy. Dette er like utenfor Atlanterhavsvegen.

- Ingen personskade, og båten står trygt på skjæret. Redningsskøyta er på vei til stedet og vil hjelpe båtfører, opplyser politiet.

- Politiet er på stedet, og redningsskøyta rykker ut fra Kristansund. Det skal være fire om bord i båten, to barn og to voksne, ingen av dem er altså skadd, oppplyser Tove Holst-Dyrnes ved politiets operasjonssentral for Møre og Romsdal til Rbnett.

Ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge, som har overtatt saka fra politiet, får Rbnett opplyst at ei snekke har gått på et undervannssskjær, og at det ikke er noen dramatikk. Redningsskøyta Erik Bye fra Kristiansund vil bistå.

- Vi er framme nå, opplyser skipsfører Terje Bøe på redningsskøyta RS Erik Bye til Rbnett like etter klokka 12.

Han bekrefter at det har gått bra med dem som var om bord i snekka som gikk på grunn.

- Folket har kommet seg opp på Håholmen. Nå skal vi prøve å dra båten av skjæret. Det går nok bra, sier Bøe.