Politiet bevæpnet seg i Ålesund

Nyheter

(Smp:) Søndag formiddag fikk politiet melding om at et tidligere samboerpar kranglet, og at det var sett en våpenlignende gjenstand i forbindelse med krangelen.

Dermed bevæpnet politiet seg, og rykket ut til adressen. Det var den ene parten i krangelen som hadde ringt politiet.

– Det var en feil observasjon, og var ikke noe våpen på stedet, opplyser operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt Borge Amdam.

Han forteller at det hverken har vært vold eller rus knyttet til hendelsen, og at politiet fikk sendt de to hver til sitt med en oppfordring om en litt mer forsiktig tilnærming til hverandre neste gang.

– Det blir ikke opprettet noen sak, sier Amdam.

Politiet har nå reist fra stedet. Hendelsen foregikk i Ålesund sentrum.

Artikkelen var først publisert i Sunnmørsposten.