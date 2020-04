Over 100 biler samlet til rånetreff - flyttet seg videre til Molde da politiet viste dem bort

Nyheter

Natt til søndag samlet en større mengde ungdommer i biler seg, først ved Varhol i Hustadvika kommune.

- Meldt om ansamling av en større mengde med BMWer anslagsvis 50-100 biler. Flere hundre ungdommer på stedet, meldte politiet da de først var på stedet, ved 22-tida lørdag kveld.

Politiet hadde på forhånd fått tips om rånetreff i området, der det skulle vært aktuelt med både burning og kappkjøring.

- Politiet ga bilungdommene på Varhol pålegg om å forlate stedet. De dro da til Elnesvågen, der de tok oppstilling på en industritomt. Grunneier ønsket ikke bilene der. Politiet ga igjen pålegg om å forlate stedet, ikke minst av smittevernhensyn, opplyser Borge Amdam ved politiets operasjonssentral i Møre og Romsdal til Rbnett søndag morgen.

Han opplyser at det var over 100 biler, at det var flere i hver bil, og at mange av ungdommene gikk ut og minglet.

- Dette er klart imot både smittevernanbefalinger fra Folkehelseinstituttet, og fra politiet. Derfor viste politiet dem bort, sier Amdam.

Men da ansamlingen av rånebiler løste seg opp i Elnesvågen, satte bilene kursen til Molde, og samlet seg på området ved Seilet.

Ved midnatt meldte politiet om støy , bråk , høy musikk, unødvendig og forstyrrende kjøring med motorvogn, og om bortvisning av 62 biler.

- Tidligere på kvelden hadde vi tatt dette generelt, men i Molde snakket politiet med en og en bilfører, og gjorde det tydelig at de har ansvar etter smittevernloven, og at det kan medføre bøter om de ikke hører etter. Råninga kan også gå ut over førerkort. I denne omgang slapp de med en advarsel, men om noe tilsvarende skulle skje seinere, må de regne med kraftigere reaksjon, sier Amdam.

Han opplyser at det aktuelle sjåførene var i slutten av tenåra, og i begynnelsen av 20-åra. I de aller fleste bilene var det også flere passasjerer. Både BMW og andre biler var representert, ifølge Amdam.