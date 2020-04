Martin var med på «rånetreffet» i helga: – Det skulle egentlig være et lite treff, men plutselig var det over 100 biler

Nyheter

Et arrangement som inviterte til et lite rånetreff i Elnesvågen i Hustadvika dukket opp på Facebook. Martin fikk høre om det via en kompis, og tenkte at han ikke hadde noe bedre å gjøre på uansett, tok med seg kjæresten og møtte opp på Rema 1000 i Elnesvågen på lørdag. Da var det rundt ti biler der. Planen var å kjøre ut mot Atlanterhavsvegen og til Kårvåg, for så å snu og kjøre tilbake til parkeringsplassen ved Rema 1000. Men etter rundt et kvarter begynte pulje etter pulje med biler å møte opp.