Nyheter

Ortodoks påskefeiring

1. påskedag feires av over 260 millioner ortodokse kristne, verdens tredje største kristne gruppering.

I gamlebyen i Jerusalem og trosretningens helligste kirke, Den hellige gravs kirke, som skal være bygget på Golgata, stedet hvor Jesus ifølge kristen tro ble korsfestet, pleier det normalt å være fullstappet til ortodoks påskehøytid, men i år er det nesten tomt på grunn av de strenge koronarestriksjonene i Israel.

Hellas flytter syke migranter fra leirer

Greske myndigheter begynner en operasjon med å flytte hundrevis av eldre og syke migranter fra noen av de overfylte leirene på greske øyer for å hindre spredning av koronavirus.

I Moria-leiren på Lesvos er det for eksempel kun én lege på 12.000 asylsøkere, og Leger Uten Grenser (MSF) har konstatert at forholdene der har ført til at alvorlig psykisk syke barn og voksne blir enda sykere.

25 år siden terrorangrepet i Oklahoma

Det er i dag 25 år siden bombeangrepet mot den føderale kontorbygningen Alfred P. Murrah i Oklahoma City der 168 mennesker ble drept og 680 såret, den gang tidenes største terrorhandling på amerikansk jord, i dag den nest største etter 11. september.

Gulfkrigveteran Timothy McVeigh ble dømt til døden for bombeattentatet og henrettet i 2001.

100 år siden San Remo-konferansen

Første verdenskrigs seiersmakter besluttet 19.–26. april 1920 å etablere britisk og fransk mandatstyre i det oppdelte osmanske riket i Midtøsten.