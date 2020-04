– Vår siste mulighet til å få inn relevante tips

Eivind Torvik var 16 år gammel da lillebror Bjørnar på tre år og ni måneder forsvant. Bjørnar ble aldri funnet. – Når saka nå presenteres i Åsted Norge føler vi at det er vår siste mulighet for at det kan komme inn relevante tips, sier Torvik.