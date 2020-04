Mann bråkte og sparket i ei dør etter krangel på firmafest i Molde - ble hentet av kona

Nyheter

Klokka 00.41 natt til lørdag fikk politiet inn ei melding om en mann som bråkte og sparket i ei dør. Mannen hadde vært på firmafest, hvor han hadde kranglet med en annen mann. Han måtte forlate festen, og ble hentet av kona. Mannen anmeldes for ordensforstyrrelse.

Operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes ved Møre og Romsdal politidistrikt, opplyser overfor Rbnett lørdag formiddag at det ikke står noe i politiloggen om at festen var et brudd på smittevernreglene fra myndighetene.

- Det hadde stått hvis det var for mange personer til stede. Det finnes mange små firma rundt omkring, sier hun.

Litt tidligere på kvelden, klokka 00.18, fikk politiet melding om støy fra ei leilighet i Molde sentrum.

I leiligheta var det full fest, og fem personer var samla. Politiet fant mindre mengder narkotika. En person anmeldes for bruk av amfetamin, mens en annen mann ble pågrepet og tatt med til politistasjonen for avhør grunnet oppbevaring.

Natt til lørdag ble det også avholdt trafikkontroll på Mekstranda. Der ble det gitt ut fire forenkla forelegg, alle for for høy hastighet. En sjåfør må belage seg på å være fotgjenger ei stund, etter å ha kjørt 103 kilometer i timen i 60-sona.