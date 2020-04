Frykter barnehageåpning kan føre til økt smitte

Nyheter

Regjeringen har bestemt at barnehagene kan åpne igjen mandag, og at skolene kan følge opp om en uke. Kvåle mener det kan være risikofylt, og påpeker at man ikke vil kunne se effekten før rundt 14 dager etter at endringene innføres.

– Jeg synes at vi må være mer forsiktige. Vi vet for lite om konsekvensene, og ett problem ved å evaluere effekten av åpningen er at det tar 14 dager før vi kan se resultatene, sier han til Klassekampen.

Kvåle støtter en forsiktig gjenåpning, men mener kommunene selv, i samarbeid med myndighetene, bør bestemme når og hvordan det skal skje.

Det er viktig å holde tilbake og sikre kontroll særlig i områdene med sterk smitte. Derfor synes jeg kommunene bør få bestemme over åpningen selv, sier han. Blant annet peker han på deler av Oslo og Bergen som områder som kanskje bør vente med å åpne opp.

Kvåle er også redd for signaleffekten gjenåpning av barnehager og skoler kan ha.

– Jeg håper vi slipper å gjeninnføre strenge tiltak, men jeg er bekymret for hva signaleffekten ved å gradvis åpne samfunnet vil medføre. Hvis folk føler at vi begynner å nærme oss normaltilstand og oppfører seg deretter, kommer spredningen til å øke. Da må tiltakene strammes til på nytt, sier han.