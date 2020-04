Utsatt seriestart

Nyheter

Det er vår. Noe av det kjekkeste med våren er de første grønne treningene. De dagene du kjenner at sommeren er på veg. At været gir deg ekstra energi, og at den første kampen nærmer seg. For tusenvis av barn og unge er sesongstarten i fotball et av årets høgdepunkt. MFK-trener Erling Moe sammenliknet det med å slippe sauer på beite. Det er glede, utstråling, samhold og læring. De yngste er ekstra spente. De eldre gleder seg for de vet hva som venter de kommende månedene,