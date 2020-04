To skadd i trafikkulykke

Nyheter

To personer er skadd i en trafikkulykke inne i Øksendalstunnelen, mens en tredje person skal være uskadd. De to skadde skal ha klaget over smerter i overkroppen. En av personene ble sendt til sjukehus med luftambulanse, mens den andre ble fraktet til Molde sjukehus med ambulanse.

To kjøretøy, en traktor og en bil, var involvert i ulykka som skal ha skjedd inne i tunnelen.

Alle nødetatene rykket ut til tunnelen etter ulykka. Det ble også bestilt bilberging.

Politiet meldte en time etter ulykka at tunnelen kunne åpnes igjen for trafikk.

Saka oppdateres.