- Var nervøs i tåka da pusten ble tatt av vinden

(Driva:)Værmeldingene var gode da de ble sjekket før Tove Hundseth og Elisabeth Rød gikk opp til Raubergshytta forrige tirsdag. Hytta er ei av KNT sine turisthytter, Hundseth har tilsynsansvar for. Paret skulle på tilsynstur og gjøre vedlikehold på hytta. Blant annet lakke golv. Lite tenkte de på at de skulle bli meldt savnet og at det skulle bli iverksatt leteaksjon etter dem.