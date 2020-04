Advarer mot ugrunnet frykt etter uvanlig funn på Molde sjukehus

Korona oftest lett å finne – kan gi smittede en million ganger flere virus enn influensa

Da moldelegene fant null virus i nese/hals hos alvorlig koronasjuk pasient, ble de overrasket. All mediedekninga gjør at Einar Nilsen nå advarer mot ugrunnet engstelse for testenes treffsikkerhet.