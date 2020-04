Stor fare for snøskred i Romsdal

Nyheter

Skredvarslerne har satt rødt farenivå for snøskred i Romsdal onsdag. Dette er det nest høyeste farenivået.

Varsom.no melder dette:

«Stigende temperatur, kraftig vind og nedbør ventes å gi en kortvarig økning i skredfaren. Over 1000 moh vil mye ny snø og kraftig vind gi stor pålagring i leheng mot Øst. Her ligger det allerede mye snø fra de siste dagene som ikke har stabilisert seg ennå og gi fare for svært store naturlig utløste skred str 4. Under 1000 moh vil stigende temperatur og mye regn svekke snødekket og gi fare for naturlig utløste skred. Det har kommet mye ny snø de siste dagene og skred kan mange steder bli str 3-store. Faregraden ventes å stige til faregrad 4 i de områdene som får mest nedbør (Fjella rundt Eikesdalen og øvre Romsdal)»

Hørte et brak utenfor huset - like etter fanget Ann-Kristin snøskredet ved Eikesdalsvatnet på film I ni-tida fredag morgen gikk et stort snøskred ved Eikesdalsvantnet. På andre sida satt Ann-Kristin Vike og fanget det hele med mobilkameraet.

PS. I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev vi at det var aller høyeste nivå av skredfare, men det er ikke riktig. Årsak til forvirringen er at snøskredfareskalaen er femdelt, ikke firedelt som for de andre naturfarene på Yr.no. Den høyeste faregraden for snøskredfare er Meget stor - og den forekommer svært sjelden. Her kan du lese mer om de ulike farenivåene.