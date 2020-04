Skal undersøke konsekvenser for eksportindustrien

Nyheter

Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som ønsker ei systematisk oversikt over konsekvensane koronapandemien har hatt for det eksportretta næringslivet i fylket.

Møreforsking Molde har fått oppdraget med å lage undersøkinga for fylkeskommunen. Resultatet skal brukast i dialogen med sentrale myndigheiter og til å vurdere kva tiltak som skal settast inn på kort og lang sikt.