Glad for at åpningen av barnehagene skal skje gradvis

Nyheter

7. april kunngjorde regjeringen at regjeringen at barnehagene skal åpnes igjen mandag 20. april. Nå er det varslet at den nasjonale smitteveilederen for barnehagene kommer onsdag ettermiddag kl 16, ikke torsdag som først sagt. Det betyr at barnehagene får to arbeidsdager på å forberede seg – i stedet for kun én.