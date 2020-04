Nyheter

Trump stopper utbetalingene til WHO

USAs president Donald Trump stopper de største bevilgningene fra ett enkelt land til Verdens helseorganisasjon (WHO) og anklager organisasjonen for å skjule hvor alvorlig koronaviruset var.

– WHO har sviktet i å skaffe, undersøke og dele informasjon, sa Trump og la til at organisasjonen ikke hadde undersøkt om rapportene fra Kina var til å stole på.

FN: Nå er ikke tiden for å kutte i støtten

FNs generalsekretær António Guterres mener Verdens helseorganisasjon (WHO) er helt avgjørende i kampen for å overvinne covid-19-viruset.

Guterres viser i sin reaksjon på Trumps kutt til at koronapandemien er en av de største utfordringene verden har stått overfor i moderne tid. Han sier det kommer en tid for å se tilbake på arbeidet som er gjort og for å lære av det, men at den tiden ikke er nå.

6.678 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 110

Det var ved midnatt registrert 6.678 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 110 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 190 tilfeller.

I alt 201 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var onsdag registrert 139 døde som følge av sykdommen.

Enighet om krisepakke til amerikanske flyselskap

Finansminister Steven Mnuchin og de ti største flyselskapene i USA har blitt enige om detaljene i en 25 milliarder dollar stor krisepakke.

Avtalen inkluderer hjelp til å betale lønninger og til å unngå konkurser i luftfarten som sysselsetter 750.000 i USA.

Seks campingvogner totalskadd i brann

Seks campingvogner gikk med da det brøt ut brann på Kilen feriesenter i Telemark natt til onsdag, med stor spredningsfare. Ingen personer kom til skade.

Politiet fikk melding om brannen i Kviteseid kommune klokka 3.08. Det var da fare for spredning til minst femten vogner til. Det var ingen turister på stedet, men tre fastboende ble evakuert. 5.15 var brannen meldt slukket.