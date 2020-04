Mista hengar med gassflaske

Nyheter

110-sentralen i Møre og Romsdal melde klokka 17.23 tirsdag at brannkorpsa i Eidsvåg og Eresfjord hadde rykka ut til Grytneset mellom Eresfjord og Eidsvåg der ein bil hadde mista ein hengar med ei gassflaske i. – Brannvesenet arbeider no med å sikre flaska, heit det.

– Brannmannskapa fekk stengt av gassen og situasjonen er no under kontroll, seier vaktleiar Kjetil Iversen ved 110-sentralen i Møre og Romsdal til Rbnett.

Hengaren vart liggande 5–6 meter nede i ei bratt vegskråning, medan bilen vart ståande att på vegen. Vegen var stengt ei stund på grunn av uhellet.

– Fylkesveg 660: Vegen stenges i begge retninger. Det er opprettet en sikkerhetsavstand til ulykkesstedet. Dette på grunn av informasjon om gassflaske som ble fraktet i hengeren, skreiv politiet i Møre og Romsdal på Twitter om hendinga.

Iversen seier at gassen var slått på og i bruk til ein funksjon i hengaren, som var ein hestehengar utan dyr i. Det dreidde seg om ei flaske med propangass. Brannvesenet kjenner ikkje årsaka til at hengaren losna frå bilen.

– Brannvesenet er no ferdig på staden. Politiet har tatt over og bilbergar er tilkalla for å få hengaren opp på vegen att, seier Kjetil Iversen ved 100-sentralen.