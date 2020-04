Kvinner funnet i god behold

Nyheter

(Driva) Kjentmann og mannskaper fra Sunndal Røde Kors fant de to kvinnene i 50-åra de dro ut og lette etter tirsdag.

Mannskapene traff kvinnene i løypa ned fra Raubergshytta der de hadde vært.

Kvinnene var slitne, men i god behold og er nå frakta ned til bygda.

Tidligere:

Politiet og Røde Kors Hjelpekorps i Sunndal prøver å komme seg inn til Raubergshytta i Sunndal for å sjekke om to kvinner i 50-årene som skulle dit mandag fortsatt er der, og for eventuelt å eskortere dem ned. Kvinnene ble sett i området på formiddagen mandag. Det er ikke mulig å få kontakt med kvinnene, melder politiet i Møre og Romsdal.

Oppdatert 12.30:

Leder Daniel Bottenvik for hjelpemannskapene i Røde Kors som skal ut og lete klokka 12.30, sier at sju mann laster opp og begynner turen innover til Raubergshytta. Bottenvik sier det er snøbyger og opphold om hverandre, og mannskapene er forberedt på måking.

– Umulig å si hvor lang tid det vil ta å komme fram til hytta, sier Bottenvik.

Fikk telefon søndag

Leder Terje Erstad i Skutergruppe område 1 Torbudalen fikk telefon fra damene søndag. Kvinnene spurte da om var skutere i området de kunne få haik med ned fra fjellet. Erstad kunne da fortelle det nettopp hadde kjørt en patrulje fra Torbudalen og ned til bygda.

– Denne skutergruppa passerte ikke langt fra Raubergshyta, men så ikke hytta på grunn av dårlig vær. De fortsatte langs den oppstukne løypa, og det var nok en rilktig avgjørelse under de rådende værforhold, sier Erstad.

Han forteller kvinnene har en satellittelefon og tror det kan ha skjedd noe med den siden det ikke oppnås kontakt. Ellers kan han fortelle kvinnene har vært på Raubergshytta siden palmesøndag, og at hytta er velutstyrt både med mat og ved så det skal ikke være problem å sitte værfast i så måte.

Ellers forteller han det er en vanskelig å ta seg inn til Raubergshytta nå når det er kommet så mye nysnø, og Erstad regner med hjelpemannskapene antakelig må måke seg veg i deler av traseen.

Røde Kors fikk erfare hvor vanskelig da de prøvde mandag kveld/natt. Erstad sier de ikke kom mange hundre meter før de måtte gi opp. Røde Kors rykket ut da kvinnene ikke var kommet ned og det ikke var oppnådd kontakt med dem søndag kveld.

Det blir forsøkt igjen nå i formiddag. Mannskaper med to snøscootere fra Røde Kors skal prøve å komme seg fram til hytta. Politiet melder, som Erstad, om vanskelige forhold i fjellet, med mye snø og snøvær, så det er usikkert hvor lang tid det vil ta Røde Kors å komme fram til hytta. Det er snøskredfare i fjellet så det kan være hjelpemannskapene må ta omveger, som ytterligere vil forsinke operasjonen.

Denne saka ble først publisert i Driva.