– Digitale vannmålere ikke vedtatt

Nyheter

– I artikkelen om installering av vannmålere har vi kommet i skade for å gi inntrykk av at satsingen allerede er vedtatt og at abonnentene våre får digitale vannmålere i løpet av neste år. Det er ikke riktig, sier Bjarte Koppen, daglig leder av Molde vann og avløp KF, i en pressemelding tirsdag.

Beklager og presiserer

Intervjuet var opprinnelig publisert på Molde kommunes nettsider, og ble gjengitt i Romsdals Budstikke 14. april. Artikkelen på molde.kommune.no er nå rettet opp, heter det.

Koppen beklager at uttalene ikke ble presise nok.

– Vi skal i gang med å utrede overgangen til digitale målere. Da skal vi belyse både utfordringer og muligheter med en slik overgang, presiserer Koppen.

Kommunestyret avgjør

– Hvorvidt Molde vann og avløp KF vil foreslå overgang til digitale vannmålere, og eventuelt når det bør skje, avhenger av konklusjonene i utredningen. Satsingen på digitale vannmålere må i så fall behandles av styret i Molde vann og avløp KF, og endelig beslutning skal fattes av Molde kommunestyre, heter det i pressemeldinga.

Per dags dato er det bare én kommune i Norge som har installert digitale vannmålere.