Innstiller på avslag

Nyheter

VESTNES: Saka kjem opp i Vestnes formannskap onsdag. Skulestruktur er eit brennheitt tema i Vestnes. Status no er at alle elevane i ungdomsskulen blir samla i nytt tilbygg ved Helland skule. Det ligg også i korta at skulane i Fiksdal og Tresfjord blir nedlagt, sjølv om dette ikkje er formelt vedtatt.