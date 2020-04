Vindkast veltet henger og stengte Tresfjordbrua

Nyheter

En personbil med tilhenger stengte E136 over Tresfjordbrua i Vestnes i rundt 40 minutter søndag kveld.

Politiet fikk i 19.30-tiden melding om at en et vindkast blåste hengeren overende, og hengeren lå delvis over i motgående kjørefelt.

Brannvesenet rykket ut og hjalp til å løfte hengeren over på hjul igjen, og klokka 20.13 var vegen åpnet igjen, opplyser operasjonssentralen i Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett.

Ifølge sentralen er det en gjentakende utfordring med kastevind på Tresfjordbrua når det blåser mye.