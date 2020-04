Nyheter

95 nye koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 6.415 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 95 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 172 tilfeller, ifølge tallene fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Dronning Elizabeth talte om håp

I det som er dronningens første påsketale til nasjonen, erkjente den 93 år gamle monarken at påsken er annerledes for mange i år, men at den ikke er avlyst.

– Vi trenger påsken like mye som før. Oppdagelsen av at Jesus var oppstanden ga nytt håp til hans følgere første påskedag, og vi kan alle bli oppmuntret av det, sa dronningen i talen.

Biden vant i Alaska

Joe Biden vant flesteparten av stemme da demokratene i Alaska gjennomførte det primærvalget ved stemmegivning per post.

Tross i at Bernie Sanders trakk seg fra nominasjonskampen for noen dager siden, sto han fremdeles på lista. Biden fikk 55,3 prosent av stemmene mot Sandres' 44,7.

Over hundre nye smittede på hangarskip

Minst 550 av mannskapet om bord på USS Theodore Roosevelt har testet positivt for koronasmitte. For to dager siden var smittetallet 416.

Et av mannskapet skal ha blitt funnet bevisstløs på en lugar og får nå intensiv behandling, skriver NBC News. For over en uke siden ble skipssjef Brett Crozier sparket etter å ha varslet om utbruddet om bord.

Ranet med kniv

En mann i 20-årene ble natt til søndag ranet i Oslo av to personer som truet ham med en kniv.

Politiet ble varslet om ranet, som skjedde i Helgesens gate på Sofienberg klokka 1.20. Mannen ble frastjålet en mobiltelefon da to ranere truet ham med en kniv.