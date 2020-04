– Det underlige er at folk her kjøper våpen som aldri før

Nyheter

Moldekvinna Ingrid Margrete Winter-Hjelm opplever nå koronakrisen fra et helt annet ståsted enn sine hjemlige trakter på Strande i Molde.

Hun og mannen Trygve Winter-Hjelm har siden september 2018 jobbet for Sjømannskirken i Houston, Texas i USA.

Der bor de med barna Oda (13), Markus (10) og Per Anders (7), som går på amerikansk skole. Skolene ble stengt samme uke som i Norge.

Siden har de holdt seg mest på området til kirken, og må tenke kreativt for å følge opp kirkens medlemmer.

– Hvordan er stemningen?

– God. Vi er ved godt mot! Tre uker med hjemmeskole gikk bedre enn forventet. Vi har gjort om kirkerommet til klasserom, og de seks barna som bor her på kirka har skoledagen der. De går i forskjellige klasser, men følger opplegg som lærerne har lagt ut på nett, forteller Ingrid Margrete Winter-Hjelm til Romsdals Budstikke.

Etter skole fra 09 til 12 og lunsj, er det felles gymtime.

– Da samler vi store og små til stikkball, basketball, fotball, svømming, «anti over» eller «boksen går». Forrige uke hadde vi også en dag med Mesternes mester, sterkt inspirert av NRK-programmet vi følger her borte. Det var varmt og tøft, men veldig gøy! forteller Winter-Hjelm.

– Alvoret har gått opp for folk

Foreløpig er det New York, California, Washington state og nabostaten Louisiana som har hatt det verst.

– Pandemien har nok derfor føltes langt borte for texanerne. Det er først de siste par ukene at alvoret i situasjonen har gått opp for folk, og folk flest har begynt å praktisere «social distancing», forteller hun.

Sjømannskirken stengte alle sine fem kirker i USA 11. mars.

– Siden da har vi ikke invitert til arrangementer, og dørene har vært stengt. Vi ansatte jobber like mye som før, men på andre måter. I tillegg til jobben som lærer for egne barn, prøver vi å være kirke for de rundt 4.000-5.000 nordmennene som bor i Houston. Vi bruker mye tid i telefonen for å høre hvordan folk har det rundt omkring, og prøver å være aktive på nettsidene våre.

– Vi har også en lang liste over vedlikehold som må gjøres, og har startet med mobil butikk. Vi har en liten butikk med norske varer på kirka som er veldig populær blant nordmenn der vi selger blant annet brunost, sjokolade, lutefisk, saft, lefser og vaffelrøre.

Kjøper våpen som aldri før

For to uker siden kom det også et påbud om å holde seg hjemme, en såkalt «stay at home order».

– Det er ikke portforbud, men vi oppfordres til å kun kjøre ut i nødvendige ærend til butikk og apotek etc. Restauranter er delvis åpen for «to go-orders». Shoppingsentre og alle klesbutikker har vært stengt i flere uker.

Alle statlige parker i USA er stengt, og i påskehelga ble også alle parker i Texas stengt.

– Noe som er underlig for oss nordmenn, er at folk kjøper våpen nå som aldri før. Våpenbutikker sees på som like «essential» som matbutikker i disse krisetider. Det sies at halvparten av alle kjøperne nå er førstegangskjøpere. Det må jo bety at amerikanerne er bekymret for at det blir lovløse tilstander her etter hvert? påpeker Winter-Hjelm

Pandemien blir partipolitikk

Ifølge ekteparet er det ofte vanskelig å få med seg de viktigste nyhetene om koronautbruddet i landet.

– Sendingene er fulle av reklame, og vi merker at det er presidentvalg til høsten. Pandemien behandles på mange måter som partipolitikk. Det gjør at det ofte er vanskelig å stole på det som blir sagt i media, sier de.

– Vi vet ikke om dette er for å sanke stemmer, eller om det er fornuftige løsninger som legges frem. Derfor må jeg innrømme at vi ser mer på NRK enn de lokale sendingene. Du, så heldig Norge er som har en ledelse som evner å samle seg om å finne de beste løsningene for folket i en slik krisestituasjon, påpeker Ingrid Margrete Winter-Hjelm.

Arrangerer «drive-in»-gudstjeneste

Første påskedag arrangerte kirken sin første «drive-in»-gudstjeneste i ekte Texas-ånd.

– Da inviterer vi folk til å kjøre inn på tunet her for å få med seg påskedagsgudstjenesten via radioen i bilen. Dette har vi aldri gjort før, så vi er spent på oppslutningen og det tekniske. Men «drive-in» er i alle fall et kjent fenomen for en texaner! sier Winter-Hjelm og forteller hvor forbløffet hun ble i starten da hun så omfanget:

– Det fantes jo «drive-in» for de utroligste tjenester! I tillegg til restauranter, finnes det «drive-in» for apotek, renseri, minibank, neglsalong, kino og konserter, og selvsagt matbutikker. Du trenger knapt å gå ut av pick-upen din for å få utført noe som helst her, sier hun.

– Vi gleder oss uansett til «å treffe folk» og feire påskedag sammen nå, om det så blir gjennom vinduene på en bil.

Savner fjell og smågodt

Ifølge Winter-Hjelm var det en stor overgang fra Vestlandet, hvor man må hive seg rundt for å nyte finværet, til varme og sol nesten daglig i Texas.

– Er det noe dere savner ved Molde nå?

– Heldigvis kommer «savne-dagene» sjeldnere, men vi savner så klart familie og venner. Og så savner vi fjell! Houston er paddeflatt. Jeg går på gangveier og ser for meg utsikten fra Tusenårsvarden eller Frænavarden, forteller hun.

Barna savner Tusten og Retiro.

– De savner det klare vannet og stupetårnet! Det finnes knapt et eneste stupetårn her. Jeg antar det er fordi lista er lav for å bli saksøkt her om det skulle skje ulykker, smiler Winter-Hjelm, og peker på at hun også savner biblioteket i Molde.

– Og vi savner utsikten fra kjøkkentrappa vår på Strande! Og så leverpostei og smågodt, da, avslutter moldekvinna.