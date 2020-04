Hør gudstjenesten 1. påskedag direkte på 1FM

Nyheter

Der håper kirka mange møter opp i bilene sine., og for at publikum skal få høre det som blir sagt under gudstjenesten, tok Molde domkirke kontakt med 1FM.

– Domkirken lurte på om vi ville være behjelpelig med å få lyd ut til bilene som kommer til gudstjenesten. Nå får de altså det gjennom våre sendeflater. Det gir også alle som ikke har anledning til å komme til Aker stadion, muligheten til å få med seg gudstjenesten, sier Stian Viken i 1FM.

Molde domkirke med spenstig prosjekt: Her blir det drive-in gudstjeneste 1. påskedag Ved inngang 12 på Aker stadion blir det uvanlig aktivitet 1. påskedag kl. 13. Her skal biskop og sokneprest, musikere og sangere lage festgudstjeneste foran full parkeringsplass, håper de.

– Viktig for dem som møter opp

Han har også en sterk anbefaling til dem som kommer med bilen til morgendages gudstjeneste.

– Det er viktig at dem som kommer og hører på fra bilen, bruker FM-nettet. DAB-nettet har fem sekunders forsinkelse, men det vil det ikke være på FM-nettet under gudstjenesten, sier Viken foran den historiske sendingen.

– Det er jo første gang vi gjør noe slikt, men vi ønsker å bidra når situasjonen er slik den er. Dette er en viktig dag for kirken, og da tenkte vi at det er fint å kunne bidra, sier Stian Viken.

Gudstjenesten starter klokka 13.00, og kan høres på alle 1FMs sendeflater. Dem som kommer med bil til Aker stadion, kan best høre gudstjenesten på FM-nettet, på 1FMs frekvens 104,8.