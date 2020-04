Førtiårskriseprosessen

Nyheter

Det slo meg nylig at jeg ikke hadde tenkt på førtiårskrisa mi siden den torsdagen da verden og livet slik vi kjenner det endret seg. Disse månedene her hadde jeg egentlig tenkt å fokusere fullt og helt på mitt eget forestående tiårsskifte, men så kom det altså en verdensomspennende, ekte krise-krise og skygget over for hele greia.