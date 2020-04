Drive-in-kino med «Fast and the Furious» skapte trafikkaos

Nyheter

Langfredag 10. april var det gratis «drive-in» ved Ørstahallen klokka 21.

Filmen som skulle vises var en overraskelse.

At det var var den første filmen i «The Fast and the Furious»-rekken, falt åpenbart i god smak, for det kom svært mange kjøretøy.

Politiet beskrev situasjonen som «tildels trafikalt kaos» på Twitter etterpå.

«Rånekjørte» etter filmen

Etter kinoen «rånekjørte» en del biler med stor fart og høg musikk, som førte til at politiet til slutt måtte bortvise flere.

– Arrangementet gikk greit, men det lokket til seg veldig mange folk, herunder mange unge bilister.

– Det ble kjørt med både biler, motorsykler og traktorer, forteller operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett dagen derpå.

Med musikk og støyende bilkjøring ble det noen henvendelser til politiet fra naboer utover natta, bekrefter Ferstad.