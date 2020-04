NHO Møre og Romsdal ønsker korona-oppmykning velkommen

Det var tirsdag under en pressekonferanse at regjeringen opplyste at det vil bli flere oppmykninger i korona-tiltakene 20. og 27. april. Det er regiondirektør i NHO Møre og Romsdal, Espen Remme fornøyd med.