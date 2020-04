Drapssiktet ektemann varetektsfengslet i Trondheim

Nyheter

Sør-Trøndelag tingrett har bestemt at han de to første ukene må sitte i full isolasjon, bekrefter politiadvokat Bente Bøklepp overfor NTB. Han er også ilagt både brev- og besøkskontroll og medieforbud, melder VG.

Politiet gikk torsdag ut med navn og bilde av kvinnen, som ble funnet død i en skråning to dager tidligere. Firebarnsmoren Tirhas Tekle Kiflay kom til Norge som asylsøker i 2011. Hun skal sist ha blitt sett hjemme 28. mars.

Politiet tror hun ikke har vært i live etter denne datoen, opplyser politioverbetjent John Ola Volden i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Nekter straffskyld

Mannen ble pågrepet og siktet dagen etter at kona ble funnet. Han har vært i to avhør.

Han avviser skyld, men samtykket til fengslingen, opplyser mannens forsvarer, advokat Kolbjørn Lium ti NTB.

– Han nekter å ha noe med dødsfallet å gjøre og har ikke noe svar på hva som kan ha skjedd, sier Lium, som utover det ikke vil gå inn på hva mannen har forklart i avhør.

De fire barna ble torsdag avhørt på barnehuset i Trondheim. Ifølge Volden mistenker ikke politiet at barna har vært vitne til det eventuelle drapet. De blir tatt hånd om av barnevernet.

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at kvinnen er utsatt for ytre vold, men politioverbetjent Volden vil ikke gå ut med ytterligere detaljer om hva slags vold eller hva som gjør at de mistenker at det er snakk om et drap.

Han viser til at det dette er informasjon de skal legge fram for siktede i avhør.

Drapsstedet ikke kjent

Politiet er i gang med å undersøke familiens hjem.

– Vi vet ikke med sikkerhet hvor hun ble drept, men det er flere plasser vi undersøker, og det er naturlig å undersøke hjemmet deres, sier Volden.

Han opplyser at de også gjennomgår elektroniske data og at politiet også har fått inn i overkant av 40 tips og gjennomfører flere andre avhør.

– Vi prøver å kartlegge både siktede og avdøde for å finne ut hva som har skjedd, sier Volden.

Han kjenner ikke til at kvinnen tidligere har vært i kontakt med politiet eller hjelpeapparatet, eller at det har vært mistanke om vold i hjemmet. Ektemannen har ikke tidligere vært dømt for noe og har kun pådratt seg trafikkbøter.

Meldt savnet etter en uke

Ektemannen har vært i kontakt med politiet etter at kona ble borte, men hun ble først meldt formelt savnet av et nært familiemedlem 5. april.

De har ikke familie i Norge, men har familiemedlemmer spredd rundt i Europa, opplyser Volden.

– I den tidlige fasen av savnetsaken var det ingenting som tydet på at hun var utsatt for noe straffbart, sier Volden, som sier de ikke legger vekt på at det ikke var ektemannens som leverte den formelle savnetmeldingen.