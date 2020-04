Nyheter

Stor snøskredfare i nord

Onsdag er det varslet stor snøskredfare – på rødt nivå – for Helgeland, Salten, Svartisen, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Snøskredfaren øker på grunn av mye nedbør som kommer som regn.

Det er sannsynlig med naturlig utløste skred. Ferdsel i og i nærheten av skredterreng frarådes, melder varsom.no.

Portforbud i Israel

Israel innfører totalt portforbud de første dagene i den ukelange jødiske høytiden pesach, som starter i kveld.

Allerede fra i går var det et forbud mot å forlate egne nabolag. I dag utvides forbudet, og det vil fram til torsdag morgen ikke være lov å forlate ens egen bolig.

EU med koronahjelp til Afrika

EUs utviklingsministre holder videokonferanse for å godkjenne en koronavirus-hjelpepakke for Afrika.

EU-kommisjonen kunngjorde tirsdag at de vil gi 15 millioner euro til verdens fattigste land for å hjelpe dem i kampen mot koronapandemien.

WHO med koronaoppdatering

Verdens helseorganisasjon (WHO) arrangerer ukentlig pressetreff på internett for å orientere om covid-19-situasjonen.

I natt uttalte USAs president Donald Trump at WHO hadde mislyktes i å stanse pandemien og at USA kommer «til å holde kraftig tilbake pengene» til organisasjonen. På samme pressekonferanse avviste presidenten at han hadde sagt det.