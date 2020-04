Nyheter

John Prine er død

John Prine,den legendariske låtskriveren som hylles av Dylan og Cash, døde tirsdag etter over halvannen uke på sykehuset som følge av koronasmitte.

Familien opplyser at han døde som følge av komplikasjoner knyttet til koronaviruset, ifølge The New York Times. Han ble 73 år gammel.

Fungerende marineminister i USA sa opp

USAs fungerende marineminister Thomas Modly trakk seg tirsdag. Presset mot Modley har økt etter at han sparket og latterliggjorde en kaptein på et hangarskip.

Forsvarsminister Mark Esper bekrefter Modlys oppsigelse på Twitter og skrev at marineministeren sa opp frivillig, noe Donald Trump omtaler som en uselvisk avgjørelse.

6.010 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 6.010 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 147 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 252 tilfeller.

Antall koronatilfeller doblet i Kina

De siste 24 timene har antall nye smittede doblet seg, og tallet på smittede uten symptomer har mangedoblet seg. Mye av årsaken er smittede som reiser til Kina.

Nye bekreftede smittetilfeller steg til 62 onsdag, det høyeste nivået siden 25. mars, ifølge helsemyndighetene. Dagen før var tallet 32, skriver Reuters.

Mann til sykehus med hodeskader

En ung mann ble fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim med hodeskader etter en alvorlig voldshendelse. Politiet etterforsker saken.

Politiet ble varslet om hendelsen klokka 1.11 natt til onsdag. Mannen, som skal være født i 2001, behandles for hodeskader etter voldshendelsen på Risvollan, sør i Trondheim. Ingen er pågrepet.