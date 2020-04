Redningshelikopter på oppdrag i Isfjorden

Nyheter

(Åndalsnes Avis) Hverken politiet eller Hovedredningssentralen sier er involvert i oppdraget:

- Det er ikke noe som vi er involvert i. Men vi har blitt informert om at det var et rent helseoppdrag, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad i politiet.

Åndalsnes Avis har vært i kontakt med AMK, som ikke kunne svare på hva oppdraget gjelder.

Et øyenvitne forteller til Åndalsnes Avis at helikopteret dro ut fra Isfjorden med en redningsmann hengende under, og at det var to personer hengende under når helikopteret returnerte. I følge flere tipsere landet helikopteret i Isfjorden, før det fløy i retning Skorgedalen. Helikopteret kom så tilbake og landet ved Samfunnshuset i Isfjorden.

Rauma Røde Kors kan opplyse om at hjelpekorpset ikke har vært involvert i oppdraget.

Denne saken ble først publisert i Åndalsnes Avis.