Nyheter

Stortinget behandler krisepakke

Stortinget trer sammen klokka 12 for å førstegangsbehandle regjeringens forslag til kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av koronakrisen.

Ordningen, som i utgangspunktet har bred politisk støtte, skal dekke uunngåelige faste utgifter for bedrifter som har opplevd betydelig omsetningssvikt som følge av de kraftfulle tiltakene myndighetene har iverksatt for å slå ned koronaviruset.

Nominasjonsvalget i Wisconsin

Høyesterett i Wisconsin avviste mandag forsøket på å utsette Demokratenes nominasjonsvalg i delstaten. Valget vil derfor gå som planlagt tirsdag.

Det var fire konservative dommere som stemte for å overstyre guvernørens ordre, mens to dommere som regnes som liberale, stemte for å utsette valget.

Portforbud i Israel

Israel innfører totalt portforbud de første dagene i den ukelange jødiske høytiden pesach, som starter onsdag kveld.

Portforbudet ble kunngjort av fungerende statsminister Benjamin Netanyahu mandag. For å hindre en kraftig spredning av koronaviruset vil det være forbudt å forlate sitt eget nabolag fra tirsdag kveld til fredag morgen.

Wuhan åpner igjen

Nedstengningen av Wuhan, den kinesiske byen som først ble rammet av koronaviruset, oppheves. Den har vært på plass siden 23. januar.

Viruset ble først identifisert i byen i desember. Totalt er det registrert 81.740 smittede og 3.331 dødsfall i Kina siden epidemien startet, ifølge tall fra Worldometers.

30 år siden Scandinavian Star-ulykken

Natt til 7. april 1990 brøt det ut brann på ferja Scandinavian Star mellom Oslo og Frederikshavn. 159 personer omkom, de fleste nordmenn.

Ferja ble satt inn på ruten Oslo-Frederikshavn 1. april 1990. Brannkatastrofen inntraff natt til lørdag 7. april, da det begynte å brenne i en bylt sengetøy utenfor en lugar ved 2-tiden om natta.