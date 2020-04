Nyheter

Holdenutvalget leverer sin rapport

Ekspertutvalget som vurderer om koronatiltakene i Norge er samfunnsøkonomisk forsvarlige, ledes av professor Svein Holden fra Universitetet i Oslo. Mandag leveres rapporten, og regjeringens beslutning er varslet tirsdag eller onsdag denne uken.

Med seg har Holden fått åtte medlemmer fra Statistisk sentralbyrå, Norges Bank, NTNU, Oslo Economics, Finansdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helsedirektoratet.

Abe under press for å erklære koronakrise

Avisen Yomiuri melder at Japans statsminister Shinzo Abe tirsdag vil erklære nasjonal unntakstilstand i Japan på grunn av koronapandemien. Abe vil trolig kunngjøre planene mandag, ifølge avisen. Meldingen kom samme dag som smittetallet i hovedstaden Tokyo nådde 1.000, skriver Reuters.

Den japanske regjeringen har vært under press for å gjøre mer for å håndtere koronakrisen i landet.

St. Olavs hospital med siste nytt

St. Olavs hospital inviterer mediene til utendørs pressekonferanse mandag klokken 13.00 i bakgården på Bevegelsessenteret.

Administrerende direktør Grethe Aasved og konstituert fagdirektør Tom Christian Martinsen gir siste nytt om St. Olavs hospitals håndtering av koronapandemien.

500 år siden maleren Raphael døde

Mandag er det 500 år siden renessansemaleren Raphael døde.

Han er kjent blant annet for sine fresker i Vatikanet. Minneutstillingene for å hedre ham er stengt på grunn av pandemien.

Opposisjonell får sin sak opp for Høyesterett i Kirgisistan

Azimjon Askarov, som kjemper for rettighetene til den usbekiske minoriteten i Kirgisistan, får sin sak opp for Høyesterett i landet.

Askarov, som har fått flere priser for sitt arbeid med å dokumentere overgrep og vold mot usbekerne, er dømt til fengsel på livstid for oppvigleri og medvirkning til drap.